Чт, 29.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Народные приметы на 29 июня 2023 года: что нельзя делать в этот день, чтобы удачу не спугнуть

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Озеро. Иллюстративное фото.
Озеро. Иллюстративное фото. Фото: Andrei F/Shutterstock

В этот день запрещено предаваться лени и праздности

Что нельзя делать 29 июня

  • В этот народный праздник нельзя лениться, спать до обеда, откладывать работу. Святой Тихон может наказать бездельников.
  • Готовить блюда из муки в этот день - к денежным проблемам.
  • Неудачный день для любовных дел. Не рекомендуется назначать на эту дату свадьбу, венчание, сватание и знакомство с родителями второй половинки, а также ходить на свидания.
  • Не стоит в этот день вспоминать старые ссоры, таить обиды и мстить обидчикам. Это не принесет вам успокоения, но навредит душе.

Приметы погоды 29 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Если не слышно кузнечиков и цикад, то скоро наступит ненастье.
  • Ранним утром появилась роса - к ясной погоде.
  • Ночью отчетливо видно млечный путь - к солнечной и жаркой погоде.
  • Если в Тихонов день пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.
  • Папоротник свернул листья - к сильной жаре.
  • Если после дождя 29 июня появилась радуга, то погода скоро улучшится.
  • На калине ягоды уже красные - к поздней осени.
  • Одуванчик днем закрыл цветы - к скорому дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх