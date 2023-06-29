Народные приметы на 29 июня 2023 года: что нельзя делать в этот день, чтобы удачу не спугнуть

В этот день запрещено предаваться лени и праздности
Что нельзя делать 29 июня
- В этот народный праздник нельзя лениться, спать до обеда, откладывать работу. Святой Тихон может наказать бездельников.
- Готовить блюда из муки в этот день - к денежным проблемам.
- Неудачный день для любовных дел. Не рекомендуется назначать на эту дату свадьбу, венчание, сватание и знакомство с родителями второй половинки, а также ходить на свидания.
- Не стоит в этот день вспоминать старые ссоры, таить обиды и мстить обидчикам. Это не принесет вам успокоения, но навредит душе.
Приметы погоды 29 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если не слышно кузнечиков и цикад, то скоро наступит ненастье.
- Ранним утром появилась роса - к ясной погоде.
- Ночью отчетливо видно млечный путь - к солнечной и жаркой погоде.
- Если в Тихонов день пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.
- Папоротник свернул листья - к сильной жаре.
- Если после дождя 29 июня появилась радуга, то погода скоро улучшится.
- На калине ягоды уже красные - к поздней осени.
- Одуванчик днем закрыл цветы - к скорому дождю.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.