УПС! ⟩ Сильвия Ильвес в белой футболке промокла насквозь посреди столицы США

«До следующего концерта осталось несколько дней. 30 июня в Эстонском доме в Нью-Йорке! А пока - привет из Вашингтона», - объявляет виолончелистка Сильвия Ильвес, посетившая монумент Вашингтону.

В начале дня отец Сильвии напомнил ей о фильме «Форрест Гамп», поэтому она захотела послать ему напоминание о сцене из фильма, где Дженни кричит: «Форрест!» и он видит, как Дженни прыгает в воду и бежит к нему. «Это была просто детская шутка, потому что мое настроение было на высоте, а счастье заполняло все вокруг!»

Однако видеообращение пошло не так, как планировалось. «Никто не бежал ко мне с криками, но зеленое скользкое нечто в воде решило создать подходящую сцену для показа на America's Funniest Home Videos!» - смеется Сильвия, мгновенно погружаясь в воду.