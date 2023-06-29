УПС! ⟩ Сильвия Ильвес в белой футболке промокла насквозь посреди столицы США

«Это была просто детская шутка, потому что мое настроение было на высоте, а счастье заполняло все вокруг!» - говорит Сильвия Ильвес, решившая отправить отцу видеопривет из Америки, воссоздав сцену из фильма «Форрест Гамп». Однако видео получилось не таким, как планировалось, пишет Elu24.
«До следующего концерта осталось несколько дней. 30 июня в Эстонском доме в Нью-Йорке! А пока - привет из Вашингтона», - объявляет виолончелистка Сильвия Ильвес, посетившая монумент Вашингтону.
В начале дня отец Сильвии напомнил ей о фильме «Форрест Гамп», поэтому она захотела послать ему напоминание о сцене из фильма, где Дженни кричит: «Форрест!» и он видит, как Дженни прыгает в воду и бежит к нему. «Это была просто детская шутка, потому что мое настроение было на высоте, а счастье заполняло все вокруг!»
Однако видеообращение пошло не так, как планировалось. «Никто не бежал ко мне с криками, но зеленое скользкое нечто в воде решило создать подходящую сцену для показа на America's Funniest Home Videos!» - смеется Сильвия, мгновенно погружаясь в воду.
«Это нельзя пропустить, смейтесь на здоровье, пожалуйста! Имейте в виду, если вы посмотрите слишком много раз подряд это видео, у вас начнутся приступы смеха... Я так и сделала. Кто-то из проходящих мимо прокомментировал, что завтра будет видео на YouTube, но он ошибся - я делюсь впечатлениями в Instagram!» - добавила Сильвия.