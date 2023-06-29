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СНЕГ В ИЮНЕ?! ⟩ Устали от изнуряющей жары? Кое-где в Эстонии уже можно охладиться

Limon.ee
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Град.
Град. Фото: Mairi Torm

На смену летней жаре погода удивляет охлаждающим градом.

Жара, которая держится в Эстонии последние несколько недель, сменилась дождем с градом в среду вечером, пишет Elu24.

Агентство по окружающей среде сообщает на своем сайте, что в среду в Северной Европе было очень много гроз, а в Эстонии было зарегистрировано более 700 облачных молний. Грозовые тучи иногда сопровождались сильными ливнями и градом диаметром 1-2 сантиметра. Например, в Рапламаа всего за час выпала половина июньской нормы осадков.

Агентство окружающей среды также опубликовало в Facebook фотографии града, выпавшего в Вырумаа и Пярнумаа.

Град в Вырумаа.
Град в Вырумаа. Фото: Mairi Torm
Град в Пярнумаа.
Град в Пярнумаа. Фото: Liina Kuusk

По словам синоптика Кайро Кийтсака, сегодня, 29 июня, днем ​​и вечером вновь ожидаются ливни, грозы и град.

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