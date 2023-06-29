СНЕГ В ИЮНЕ?! ⟩ Устали от изнуряющей жары? Кое-где в Эстонии уже можно охладиться

Агентство по окружающей среде сообщает на своем сайте, что в среду в Северной Европе было очень много гроз, а в Эстонии было зарегистрировано более 700 облачных молний. Грозовые тучи иногда сопровождались сильными ливнями и градом диаметром 1-2 сантиметра. Например, в Рапламаа всего за час выпала половина июньской нормы осадков.