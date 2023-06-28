«ТРЕХ ВЫЗОВОВ НЕ ДОСТАТОЧНО?» ⟩ Житель волости Раэ возмущен тем, что полиция сразу не отреагировала на вызов

«Вчера мы пришли домой, а за окном была большая вечеринка. Группа играла, люди носились, машины ездили туда-сюда», - рассказывает молодой человек, живущий в Ярвекюла, которого потревожило мероприятие в соседнем месте для проведения праздников. Поскольку к полуночи тишины так и не было, он вызвал полицию. «В итоге из этого района было сделано три звонка, но кого там не было, так это полиции. Разве трех звонков недостаточно?» - недоумевает он.

Утверждается, что вечеринка продолжалась до трех часов. «В конце концов, беспокоила уже не вечеринка, а осознание того, что звонить бесполезно», - констатирует разочарованный бездействием полиции гражданин.

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер подтвердил, что полиция получила два сообщения о нарушении ночного покоя в Ярвекюла в ночь на вторник, и патруль отреагировал на них.

«После первого сообщения мы позвонили владельцу места проведения вечеринки, который, в свою очередь, пообещал позвонить празднующим и попросить их вести себя тише», - сказал Вахер. Поскольку это не принесло результатов, по словам Вахера, информация о нарушении покоя была также передана патрулю полиции, который прибыл на место около трех часов ночи, то есть почти через три часа после получения звонка. «Патрульные полицейские пообщались с тусовщиками, после чего выключили музыку и перешли в помещение», - добавил он.

Неприоритетный вызов

Вахер также отметил, что вызовы, содержанием которых является нарушение ночного покоя, являются для полиции менее приоритетными, что и обуславливает скорость реагирования полицейского патруля. «Более важны, например, призывы к (интимному) насилию, другим серьезным нарушениям, когда жизни и здоровью людей может угрожать опасность. Вот почему может потребоваться несколько часов, чтобы добраться до места с более низким уровнем угрозы или приоритетом в периоды большей нагрузки, но патруль обычно достигает мест с более высоким приоритетом за считанные минуты. Мы обслуживаем менее приоритетные задачи, как только для этого появляется свободный ресурс», - пояснил он.