Турист умер после попытки попробовать все напитки, предлагаемые в баре

Тимоти Саузерн успел выпить 12 из 21 различных коктейлей из списка напитков. После он вернулся в свой номер в отеле Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн, где позже умер, сообщает ITV News.

Патологоанатом из Кингстона сказал, что причиной смерти 53-летнего мужчины из Стаффордшира стал «острый гастроэнтерит, вызванный употреблением алкоголя».

По словам властей, коронер Стаффордшира Эмма Серрано признала, что его смерть была связана с алкоголем, пишет RUS TVNET.

Первоначальное расследование смерти Саузерна показало, что он все утро пил бренди и пиво. В какой-то момент дня Саузерн встретил двух женщин из Канады, которые отмечали день рождения. Женщины рассказали ему, что пытаются выполнить задание - выпить 21 коктейль до полуночи в честь своего праздника. Не понятно, как быстро Саузерн выпил 12 из них.

Члены его семьи, которые были с ним в поездке, сказали, что тщетно пытались ему помочь.

«Он лежал на спине и задыхался. Я уложил его и вызвал скорую помощь. Он издавал булькающие звуки, его вырвало. Я выкрикивал его имя, но он не отвечал», - сказал властям один из членов его семьи.

После трагедии семья выразила возмущение реакцией отеля на чрезвычайную ситуацию, заявив, что она была непрофессиональной и неэффективной.

«Когда прибыла медсестра отеля, я спросил, вызывали ли скорую помощь, и она сказала "нет". Я думал, что она попытается сама спасти человека. Но этого не случилось. Я заметил, что температура его тела начала падать. Я проверил его пульс и не смог его нащупать», - сказал родственник.

Он заявил, что медсестра не была достаточно обучена спасению жизни: «Может быть, если бы она знала, что делает, может быть, он был бы еще жив».