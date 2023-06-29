ВИДЕО ⟩ «Две секунды ничего не сделают»: Акула затянула человека под воду

Рыбака утащила за борт акула почти сразу после того, как он заявил, что "две секунды ничего не сделают", перед тем, как опустить руку в воду, сообщает ITV News.
На шокирующем видео мужчина окунул руки в реку как раз перед тем, как вынырнула акула, вцепившись челюстями в его плоть и утащив рыбака в воду.
Инцидент произошел после того, как один из его коллег-рыбаков на лодке предупредил мужчину: «Я бы не стал совать туда руки». «А, две секунды ничего не сделают», - ответил мужчина, наклонившись над бортом лодки и погрузив руки в воду.
Когда акула начала атаку, мужчина попытался схватиться за лодку раненой рукой, оставив кровавый отпечаток, как видно на видео.
Его друзья несколько раз выкривают: «Держите! Хватайте его!» Пострадавшему, к счастью, удалось быстро спастись, вскарабкавшись на лодку, как только акула отпустила свою хватку.
Как сообщает Local 10 News, Служба национальных парков США заявила, что официальные лица не уверены в том, какой вид акулы укусил мужчину.
На место происшествия прибыли рейнджеры парка, пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в Южный медицинский центр Джексона по воздуху сотрудниками пожарно-спасательной службы Майами-Дейд.
Видеозаписью поделился в социальных сетях рыбак Майкл Руссо.
«Акулы в национальном парке Эверглейдс - это не шутка, и предупреждения о том, что не стоит держать руки в воде, не являются преувеличением. Пожалуйста, примите это как урок и держите руки подальше от воды, потому что это можно было предотвратить».
«Его поспешно доставили обратно на причал, и рейнджеры парка спасли его (в буквальном смысле). Он был доставлен в больницу по воздуху и сейчас получает наилучший уход».
Лимонные акулы (именно она укусила рыбака - при. ред.) не представляют особой угрозы для человека, говорят в музее Флориды.