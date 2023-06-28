44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выходит замуж

«Я сказала "да», - написала она.

Фотографии были сделаны на пляже на Гавайях, неподалёку от дома Шерзингер, сообщает Page Six. «Николь и Том уже давно говорят о своём совместном будущем. Она так взволнована, что это наконец-то становится реальностью. Она на седьмом небе от счастья», - рассказал источник издания.

С Томом Эвансом Николь Шерзингер познакомилась осенью 2019 года на съёмках шоу X Factor, где он был участником, а она находилась в команде судей. Роман пары закрутился стремительно, однако свои отношения они подтвердили только в начале 2020 года. В ноябре того же года Николь поздравила возлюбленного с первой годовщиной отношений. Она рассказала, что просила о нём Бога, и призналась Тому в любви. Тогда же стало известно, что они уже представили друг друга своим семьям, планируют приобрести совместную недвижимость и думают о ребёнке.