44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выходит замуж

44-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о помолвке с 38-летним спортсменом Томом Эвансом. Фотографии, на которых бойфренд делает ей предложение, певица опубликовала в Instagram, пишет Сплетник.
«Я сказала "да», - написала она.
Фотографии были сделаны на пляже на Гавайях, неподалёку от дома Шерзингер, сообщает Page Six. «Николь и Том уже давно говорят о своём совместном будущем. Она так взволнована, что это наконец-то становится реальностью. Она на седьмом небе от счастья», - рассказал источник издания.
С Томом Эвансом Николь Шерзингер познакомилась осенью 2019 года на съёмках шоу X Factor, где он был участником, а она находилась в команде судей. Роман пары закрутился стремительно, однако свои отношения они подтвердили только в начале 2020 года. В ноябре того же года Николь поздравила возлюбленного с первой годовщиной отношений. Она рассказала, что просила о нём Бога, и призналась Тому в любви. Тогда же стало известно, что они уже представили друг друга своим семьям, планируют приобрести совместную недвижимость и думают о ребёнке.
Напомним, что в 2015 году Николь Шерзингер рассталась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, с которым встречалась восемь лет. Причину певица объяснила так: «Мы были вместе восемь лет, и я устала ждать от него предложения руки и сердца». С 2016 по 2019 год Николь встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.