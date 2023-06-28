Мистическое совпадение с гибелью батискафа: умер актер из «Титаника»

Лью Палтер сыграл персонажа, прототипом которого стал магнат Исидор Штраус. Он является прапрадедом жены Стоктона Раша – одного из погибших в батискафе миллиардеров.
Когда на прошлой неделе стало известно о пропаже в водах Атлантики батискафа «Титан» компании OceanGate, весь мир до последнего надеялся на чудо. Специалисты сообщали, что воздуха на подлодке для пяти пассажиров хватит на 96 часов, однако, как выяснилось уже позже, спустя несколько часов после начала погружения на борту случился мощный взрыв. Первые обломки батискафа были обнаружены 23 июня, и тогда же всех участников экспедиции признали погибшими. Части судна нашли на глубине 3,8 тысячи метров неподалеку от «Титаника», к которому и направлялся батискаф.
Пока что специалистам еще предстоит установить причины трагедии, однако у них уже есть первые версии. Дело в том, что батискаф «Титан» был построен далеко не из самых прочных материалов и не прошел все необходимые проверки. Миллиардеры, которые оказались на борту, прекрасно об этом знали. Перед началом экспедиции они подписали бумаги с предупреждением о смерти.
How Implosion happened on Titan Submarine. #OceanGateTitan #Titanic pic.twitter.com/ZOCQyLaK5j— Shilpa (@shilpa_cn) June 25, 2023
Однако пользователи Сети обсуждают и другие теории – мистические. Они считают, что эта история окутана тайной, ведь в деле слишком много совпадений.
27 июня стало известно еще об одной смерти, связанной с «Титаником»: в возрасте 94 лет скончался звезда одноименного фильма Джеймса Кэмерона Лью Палтер. Издание Deadline сообщает, что он боролся с раком легких. Палтер родился в Бруклине. Актерскую карьеру он начал с участия в нью-йоркских спектаклях «Безумная из Шайо» и «Враг народа». В последние годы жизни Палтер продолжал сниматься в кино и преподавал актерское мастерство.
В «Титанике» Лью Палтер сыграл персонажа, прообразом которого стал магнат и соучредитель знаменитого универмага Macy's Исидор Штраус. Он был одним из самых богатых пассажиров судна и мог рассчитывать на место в спасательной шлюпке, однако оказался покидать тонущий корабль, пока не будут спасены все женщины и дети. Его супруга Ида осталась с ним. Некоторые выжившие пассажиры судна позже рассказывали, что они стояли на палубе и держались за руки, пока «Титаник» уходил под воду. В фильме их история немного переиначена: Кэмерон показал Иду и Исидора как пожилую пару, которая перед гибелью лежит в обнимку на кровати в своей каюте.
Однако на этом роковые совпадения не заканчиваются. Дело в том, что Исидор Штраус, которого сыграл Лью Палтер, – прапрадед Венди Раш, жены одного из миллиардеров, погибших в батискафе «Титан» Стоктона Раша. Он был гендиректором компании OceanGate, которая и организовала экспедицию. Вместе с Рашем во время взрыва на субмарине умерли еще четверо человек: французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.