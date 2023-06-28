Мистическое совпадение с гибелью батискафа: умер актер из «Титаника»

Когда на прошлой неделе стало известно о пропаже в водах Атлантики батискафа «Титан» компании OceanGate, весь мир до последнего надеялся на чудо. Специалисты сообщали, что воздуха на подлодке для пяти пассажиров хватит на 96 часов, однако, как выяснилось уже позже, спустя несколько часов после начала погружения на борту случился мощный взрыв. Первые обломки батискафа были обнаружены 23 июня, и тогда же всех участников экспедиции признали погибшими. Части судна нашли на глубине 3,8 тысячи метров неподалеку от «Титаника», к которому и направлялся батискаф.

Пока что специалистам еще предстоит установить причины трагедии, однако у них уже есть первые версии. Дело в том, что батискаф «Титан» был построен далеко не из самых прочных материалов и не прошел все необходимые проверки. Миллиардеры, которые оказались на борту, прекрасно об этом знали. Перед началом экспедиции они подписали бумаги с предупреждением о смерти.

Однако пользователи Сети обсуждают и другие теории – мистические. Они считают, что эта история окутана тайной, ведь в деле слишком много совпадений.