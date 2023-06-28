ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Малибу с 17 июля можно арендовать розовый домик Барби

Премьера долгожданного фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоится через месяц и, в рамках рекламной кампании настоящие фанаты культовой куклы могут остановиться в ее «Доме мечты». Причем сделать это можно совершенно бесплатно, сообщает Airbnb, ведь Кен «не мог понять, как установить цену на Malibu DreamHouse Барби», потому что он «любит пляж, а не математику!».

Домик Барби розового цвета находится в Малибу. Фанаты Барби смогут занять «Дом мечты» 21 и 22 июля. Но предложением смогут воспользоваться только два человека. Пребывание будет бесплатным. Фанаты могут попытать счастья 17 июля с десяти утра и оставить заявку.

«Дом мечты» расположен в Малибу, штат Калифорния и с розовых террас кукольного домика открывается «панорамный вид». А сам он «служит идеальным фоном для живописно-пластикового рая Кена».

В Airbnb уже отметили, что в честь выхода «Барби» в кинотеатры 21 июля, а также в честь расширения прав и возможностей девочек сделает единовременное пожертвование в пользу организации «Спасите детей». Она предоставляет учебные ресурсы и поддержку детям, семьям и сообществам в более чем 100 странах, чтобы укрепить уверенность девочек и помочь им преуспеть в школе, обеспечив всем равные возможности для достижения успеха.

Это не первый раз, когда «Дом мечты» открывается для гостей Airbnb. Розовый домик находится в частном владении и его владельцы уже открывали двери для желающих в октябре 2019 года. В то время поклонники культовой куклы платили по 60 долларов за ночь в ознаменование 60-летия Барби.

В стоимость входили уроки фехтования от чемпиона мира Ибтихаджа Мухаммада, макияж от знаменитого парикмахера Джен Аткин и урок кулинарии от шеф-повара Джины Кларк-Хелм.