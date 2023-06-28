«Что дальше? Серп и шаурма?» - недоумевает в социальных сетях участник эстонской группы 5miinust, комментируя логотип престижной закусочной, напоминающий нацистского немецкого орла. «Мы любим птиц, особенно орлов», - комментируют в закусочной, заявляя, что не поддерживают никакую идеологию, пишет Elu24.
НАЦИСТСКИЙ СИМВОЛ ИЛИ ОРЕЛ? ⟩ «Мы не поддерживаем никакую идеологию!»: популярная таллиннская закусочная оказалась в центре скандала из-за своего логотипа
Логотип Kebaboom, популярного столичного заведения общественного питания, привлек внимание многих клиентов. «Владелец Kebaboom может вот так использовать нацистский символ в своем бизнесе? Это нормально?» - спросил один из читателей, приславший в редакцию фотографию символа, о котором идет речь.
Логотип на футболках работников Kebaboom, кебабной на рынке Балтийского вокзала в Таллинне, напоминает символ нацистской Германии - орла.
На своей странице в Instagram участник рэп-группы 5miinust Kohver также выразил свое недоумение. «Я был фанатом Kebaboom с самого первого дня и таскал туда своих друзей, агитировал и защищал их, когда возникали споры о кебабе, потому что это действительно лучший кебаб в Эстонии. Но, братцы, что за х**ня? Что дальше? Серп и шаурма?» - написал рэпер.
Пост, о котором идет речь, также появился и на странице Kebaboom. «Мы любим птиц, особенно орлов. Мы думаем, что это великое творение Бога», - ответили они на критику в социальных сетях, добавив, что не поддерживают никакую идеологию.
На момент публикации этой статьи предприятие быстрого питание не ответило на просьбу редакции о комментарии. Мы добавим его как можно скорее.