«Скрывает лишнее и подчеркивает нужное». Украинский стилист прокомментировал стиль первой леди Украины Зеленской

По словам эксперта, стиль супруги украинского президента Владимира Зеленского «консервативный и в то же время женственный».

На вопрос, какие элементы ее стиля стоит позаимствовать украинкам, Попов посоветовал присмотреться к «брюкам палаццо, которые она часто носит».

«Это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное», – отметил он.

Попов также обратил внимание на то, как первая леди комбинирует в своем образе вышиванки.