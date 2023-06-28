Украинский стилист Андрей Попов 27 июня в интервью УНИАН прокомментировал стиль первой леди Украины Елены Зеленской.
«Скрывает лишнее и подчеркивает нужное». Украинский стилист прокомментировал стиль первой леди Украины Зеленской
По словам эксперта, стиль супруги украинского президента Владимира Зеленского «консервативный и в то же время женственный».
На вопрос, какие элементы ее стиля стоит позаимствовать украинкам, Попов посоветовал присмотреться к «брюкам палаццо, которые она часто носит».
«Это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное», – отметил он.
Попов также обратил внимание на то, как первая леди комбинирует в своем образе вышиванки.
«Зеленская всегда уверенно и умело интегрирует ее в свой образ, – подчеркнул он. – Ну и классическое платье. Первая леди носит его то с поясом, то без него. С одной стороны, это консервативный стиль, а с другой – расслабленный».