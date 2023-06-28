Пристегните ремни, будет жарко: украинский бар «Пьяная вишня» вот-вот откроется в Таллинне

Настойка, наливка, ликер - все перечисленные слова очень хорошо описывают то, что будут предлагать своим гостям официанты этого легендарного львовского бара. В конце прошлого года рюмочная «Пьяная вишня» открылась в центре Риги, туристы из Эстонии уже успели оценить этот неповторимый вкус вишневой настойки, которая подается в фирменных рюмках и стаканах.

Львовский бар «Пьяная вишня» Фото: pianavyshnia.com

В Таллинне этот бар расположится в самом центре светской жизни, именно с этого места туристы и местные жители начинают свое путешествие по Старому городу. Выпил рюмочку-другую для настроения, накупил сувениров - и пошел дальше изучать город. А можно остаться подольше и сделать фотографии для Инстаграма, потому что дизайн интерьера в этом баре очень отличается от того, к чему мы привыкли. Когда ты в первый раз оказываешься в рюмочной, понимаешь, что создать вау-эффект владельцам бара удалось.

Бар скоро откроется в Таллинне Фото: limon.ee

Огромный постер с названием бренда «Пьяная вишня» некоторое время назад появился на двери между музыкальным баром и сауной для взрослых по адресу Вана-Виру, 14 в Таллинне. Но самым узнаваемым по этому адресу является клуб Venus. А еще здесь в летний сезон собираются байкеры.

В декабре прошлого года латвийский портал rus.jauns.lv написал, что украинский ресторанный холдинг !Fest открыл новые бары «Пьяная вишня» в двух городах Европы, в том числе в Риге - по адресу Шкюню, 6. Уже тогда в рижском баре подтверждали информацию о том, что Таллинн на очереди.

Львовский бар «Пьяная вишня» Фото: pianavyshnia.com