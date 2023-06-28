Ср, 28.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пристегните ремни, будет жарко: украинский бар «Пьяная вишня» вот-вот откроется в Таллинне

🍒 Отгадайте, где?
Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Львовский бар «Пьяная вишня»
Львовский бар «Пьяная вишня» Фото: pianavyshnia.com

«Пьяная вишня, пьяная вышла» - помните такую песню Кристины Орбакайте? Самое время ее напеть, ведь легендарная львовская рюмочная скоро откроется в центре эстонской столицы. 

Настойка, наливка, ликер - все перечисленные слова очень хорошо описывают то, что будут предлагать своим гостям официанты этого легендарного львовского бара. В конце прошлого года рюмочная «Пьяная вишня» открылась в центре Риги, туристы из Эстонии уже успели оценить этот неповторимый вкус вишневой настойки, которая подается в фирменных рюмках и стаканах. 

Львовский бар «Пьяная вишня»
Львовский бар «Пьяная вишня» Фото: pianavyshnia.com

В Таллинне этот бар расположится в самом центре светской жизни, именно с этого места туристы и местные жители начинают свое путешествие по Старому городу. Выпил рюмочку-другую для настроения, накупил сувениров - и пошел дальше изучать город. А можно остаться подольше и сделать фотографии для Инстаграма, потому что дизайн интерьера в этом баре очень отличается от того, к чему мы привыкли. Когда ты в первый раз оказываешься в рюмочной, понимаешь, что создать вау-эффект владельцам бара удалось.

Бар скоро откроется в Таллинне
Бар скоро откроется в Таллинне Фото: limon.ee

Огромный постер с названием бренда «Пьяная вишня» некоторое время назад появился на двери между музыкальным баром и сауной для взрослых по адресу Вана-Виру, 14 в Таллинне. Но самым узнаваемым по этому адресу является клуб Venus. А еще здесь в летний сезон собираются байкеры. 

В декабре прошлого года латвийский портал rus.jauns.lv написал, что украинский ресторанный холдинг !Fest открыл новые бары «Пьяная вишня» в двух городах Европы, в том числе в Риге - по адресу Шкюню, 6. Уже тогда в рижском баре подтверждали информацию о том, что Таллинн на очереди. 

Львовский бар «Пьяная вишня»
Львовский бар «Пьяная вишня» Фото: pianavyshnia.com

На сайте компании указано, что на сегодняшний день в мире насчитывается 50 баров «Пьяная вишня» - в шести странах и 30 городах. Среди стран - Украина, Молдова, Румыния, Латвия, Польша и Венгрия. Примерная стоимость франшизы - около 150 тысяч долларов. 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх