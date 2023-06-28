Обед с маэстро: Александр Васильев едет в Таллинн

На протяжении нескольких столетий цветы были источником вдохновения для портных, вышивальщиц, кружевниц, ювелиров. Самыми яркими периодами растительного влияния на моду цветов были 18 и 19 века, стиль Рококо, Неоклассицизм, Романтизм и Викторианский период.

Однако цветы не всегда приносили только радость. Для производства цветочных букетов требовались зелёные листочки. Этот цвет именовался «Парижской зеленью» и для его производства необходимо было окрашивать ткань очень вредным препаратом – Арсеникумом более известным, как мышьяк.

Подробнее об этом масэстро расскажет на своем выступлении в Таллинне, 23 июля в 14:00