Обед с маэстро: Александр Васильев едет в Таллинн

Российский и французский историк моды, искусствовед Александр Васильев посетит Таллинн с летней актуальной темой - «Мода и Цветы».
На протяжении нескольких столетий цветы были источником вдохновения для портных, вышивальщиц, кружевниц, ювелиров. Самыми яркими периодами растительного влияния на моду цветов были 18 и 19 века, стиль Рококо, Неоклассицизм, Романтизм и Викторианский период.
Однако цветы не всегда приносили только радость. Для производства цветочных букетов требовались зелёные листочки. Этот цвет именовался «Парижской зеленью» и для его производства необходимо было окрашивать ткань очень вредным препаратом – Арсеникумом более известным, как мышьяк.
Подробнее об этом масэстро расскажет на своем выступлении в Таллинне, 23 июля в 14:00
Все участники обеда будут приглашены также и на Бал Цветов 2023 в Кадриорг в качестве VIP-гостей, где маэстро примет участие в работе жюри конкурса «Цветочное платье».