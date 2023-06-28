«В Польшу больше не поеду» Эстонская светская львица прогуляла 600 евро в Варшаве

Во вторник Бейонсе выступала в Варшаве в рамках своего «Renaissance World Tour», и Бригитте Сюзанн Хунт вместе со своим менеджером Марьен Высуялг тоже достали билеты на этот концерт. Однако, когда они приехали, их ждал сюрприз, сообщает Elu24.
«Мы с Марьен купили билеты на концерт Бейонсе около месяца назад через Viagogo. Я еще связалась с ними, и они сказали: "Не волнуйтесь, мы сразу же вышлем вам билеты". Это не был мошенический сайт. Я общалась с их службой поддержки около получаса, но билетов нет», - написала Бригитте во вторник в Инстаграм.
Она отметила, что VIP-билеты на концерт стоили 1 500 евро, а билеты на самолет - 600 евро. «Редко у меня такое бывает, когда все идет через букву "ж". По сути, мы приехали в Польшу поесть на 600 евро, деньги за билеты нам вернули», - хихикая, сказала светская львица, добавив, что новые билеты они тоже не смогли купить, потому что концерт был распродан.
«Я также связалась вчера с Ticketmaster, но они просто не ответили. Будут еще концерты, но за 600 евро я в Польшу больше не поеду», - пообещала она со смехом.
Позже вечером Бригитте также сделала пост в Инстаграм: «Жизнь полна побед и поражений, планов и достижений, но также неожиданных событий и неудач. Самое главное - это умение сохранять трезвую голову и улыбку на губах. Верю, что увидеть Бейонсе вживую было бы фантастикой, но в то же время, вместе мы получили большой урок и опыт на всю жизнь и, к счастью, живы и здоровы! Я останусь верна перелезанию через забор, так что, по крайней мере, впечатления от концерта гарантированы».