«В Польшу больше не поеду» Эстонская светская львица прогуляла 600 евро в Варшаве

«Мы с Марьен купили билеты на концерт Бейонсе около месяца назад через Viagogo. Я еще связалась с ними, и они сказали: "Не волнуйтесь, мы сразу же вышлем вам билеты". Это не был мошенический сайт. Я общалась с их службой поддержки около получаса, но билетов нет», - написала Бригитте во вторник в Инстаграм.

Она отметила, что VIP-билеты на концерт стоили 1 500 евро, а билеты на самолет - 600 евро. «Редко у меня такое бывает, когда все идет через букву "ж". По сути, мы приехали в Польшу поесть на 600 евро, деньги за билеты нам вернули», - хихикая, сказала светская львица, добавив, что новые билеты они тоже не смогли купить, потому что концерт был распродан.

«Я также связалась вчера с Ticketmaster, но они просто не ответили. Будут еще концерты, но за 600 евро я в Польшу больше не поеду», - пообещала она со смехом.