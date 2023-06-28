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ФОТО ⟩ Криштиану Роналду поделился горячим снимком из отпуска – подписчиков смутила одна деталь

Limon.ee
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Stefan Constantin 22/Shutterstock

За красивой жизнью португальца следят без малого 600 миллионов человек. Но роскошными яхтами, дорогой одеждой и романтичными снимками с возлюбленной Джорджиной Родригес подписчиков уже не удивишь, решил Криштиану Роналду и поделился горячим фото из отпуска, пишет Супер.

Накачанное тело 38-летнего спортсмена оценили по достоинству: его лайкнули 10 миллионов раз. Но те, кто решил получше разглядеть мускулы многодетного отца, заметили деталь, которой не смогли найти объяснение.

«Очень странно, что мало комментариев про его черные ногти на ногах», - начал дискуссию подписчик. «Девушки просто завидуют его педикюру», - добавил другой. «Что у него на пальцах? Краска или лак? Что-то странное», - продолжили недоумевать в комментариях. Но тут случилось страшное: ворвались футбольные фанаты и агрессивно объяснили, что это не лак для ногтей, а специальная защита от грибков и механических повреждений. Что ж, будем знать перед тем, как вписывать Криштиану в список трендсеттеров.

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