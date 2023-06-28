ФОТО ⟩ Криштиану Роналду поделился горячим снимком из отпуска – подписчиков смутила одна деталь

«Очень странно, что мало комментариев про его черные ногти на ногах», - начал дискуссию подписчик. «Девушки просто завидуют его педикюру», - добавил другой. «Что у него на пальцах? Краска или лак? Что-то странное», - продолжили недоумевать в комментариях. Но тут случилось страшное: ворвались футбольные фанаты и агрессивно объяснили, что это не лак для ногтей, а специальная защита от грибков и механических повреждений. Что ж, будем знать перед тем, как вписывать Криштиану в список трендсеттеров.