Женщина забеременела «по почте» от своего жениха из тюрьмы

Невеста заключенного утверждает, что жених отправил ей свою сперму письмом. После этого женщина якобы сделала тест на овуляцию, а затем воспользовалась приспособлением, похожим на шприц с трубкой, чтобы самостоятельно себя оплодотворить.

Неша считает, что ей удалось забеременеть. Пользователи, посмотревшие ее видео, были удивлены этой историей, а некоторые попросили подробнее рассказать о процессе зачатия.

«Скоро я выложу пошаговую инструкцию», – дала обещание Неша.