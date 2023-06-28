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Денежные потоки! Какие знаки зодиака сорвут куш 28 июня

Limon.ee
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Денежный поток. Иллюстративное фото.
Денежный поток. Иллюстративное фото. Фото: Jirsak/Shutterstock

Удачный день в отношении карьеры. Таролог представила прогноз.

Раки

Какие бы яркие идеи у вас ни были, сейчас не время держать их при себе. Живое и общительное влияние планет побуждает вас обсудить их с другими людьми и услышать их мнение, особенно если это близкие друзья. Думаете о продвижении своего бизнеса? Примите тот подход, который кажется наименее рисковым.

Скорпионы

Положение планет относительно вашего знака призывает вас принять участие в групповых проектах, так как может появиться золотая возможность. Нужна помощь в реализации цели или плана? Пригласите кого-нибудь на борт - это будет отличным решением.

Водолеи

Мысль и действия находятся в гармонии, а значит, если вас захватит какая-то идея, вы будете готовы ее осуществить, особенно если это означает выход из зоны комфорта. Вы созрели для новых вызовов и перемен, которые могут привести вас е морю возможностей.

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