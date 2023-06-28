Денежные потоки! Какие знаки зодиака сорвут куш 28 июня

Раки

Какие бы яркие идеи у вас ни были, сейчас не время держать их при себе. Живое и общительное влияние планет побуждает вас обсудить их с другими людьми и услышать их мнение, особенно если это близкие друзья. Думаете о продвижении своего бизнеса? Примите тот подход, который кажется наименее рисковым.

Скорпионы

Положение планет относительно вашего знака призывает вас принять участие в групповых проектах, так как может появиться золотая возможность. Нужна помощь в реализации цели или плана? Пригласите кого-нибудь на борт - это будет отличным решением.

Водолеи