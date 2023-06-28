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Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

Limon.ee
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Уборка. Фото иллюстративное.
Уборка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 28 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.

Что можно делать 28 июня

  • Утром 28 июня полагалось идти в церковь. Люди молились святому Фиту и просили у него защиты для животных.
  • Принято было 28 июня убирать в доме. Верили, что это может помочь избавиться от неприятностей.

Что нельзя делать 28 июня

  • Нельзя 28 июня веселиться, так как согласно приметам, сегодняшняя дата считается несчастливой.
  • Нельзя 28 июня выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Все это нужно раздать животным, тогда, согласно приметам, в доме поселятся удача и радость.
  • Нельзя 28 июня ругаться, чтобы избежать скандала и драки.
  • Нельзя 28 июня проявлять жадность, поскольку можно потерять все, что есть.
  • Нельзя 28 июня, выходя из дома, смотреть сразу на небо. В народе говорили, что это очень плохая примета, которая предвещает опасность.

Приметы 28 июня

  • Если сильная роса, то к плодородному году.
  • Если много тумана, то к осадкам.
  • Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня ждать осадков.
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