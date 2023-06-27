АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Легендарной гостинице Olümpia – 43 года! Смотрите, что там было раньше и с чего всё начиналось

Здание высотой 84 метра построено к Олимпийским играм 1980 года. Архитекторами 28-этажной гостиницы стали Тойво Каллас и Рейн Керстен. По их словам, «Олимпия» должна была по высоте превышать гостиницу «Латвия» в Риге, имевшую 26 этажей. На данный момент самый высокий этаж «Олимпии», куда могут попасть гости, - 26-й. Там находятся бассейны, бани и тренажерный зал. Ресторанов и мест питания с годами в отеле стало значительно меньше, они располагаются на нижних этажах отеля.

Сейчас этого моста уже не существует. Раньше там был пешеходный мост с рекламой. Год 1994. Фото: Rahvusarhiivi fotoinfosüsteem

Ребрендинг произошел в 2010 году, именно с этого момента отель называется Radisson Blu Hotel Olümpia, до переименования все знали «Олимпию» как Reval Hotel Olümpia. Всемирная сеть Radisson Hotel Group сегодня в связи с днем рождения сделала публикацию на странице в Facebook.

С праздником, Olümpia!

«Место встречи с 27 июня 1980 года!

Сегодня, спустя 43 года, Olümpia ждет всех своих бывших, нынешних и будущих друзей познакомиться с легендарным зданием: вас ждет лобби-бар, кафе, ресторан, оздоровительный центр на 26 этаже, и, конечно же, номера со всеми удобствами.

Приходите к нам в гости. Самое известное место встречи в городе изменить нельзя!» - написали на странице отеля в Facebook.

Официальное открытие гостиницы состоялось 6 апреля 1980 года, где присутствовали не только первые лица республики, но и высокие гости из Москвы, поскольку открытие гостиницы стало одним из ключевых событий во всем Советском Союзе.