Сегодня для коллектива отеля Radisson Blu Hotel Olümpia знаменательный день. Ровно 43 года назад, 27 июня, для гостей со всего мира открылась легендарная гостиница «Олимпия», ставшая визитной карточкой Таллинна. На тот момент она была второй высотной гостиницей города. Отель остается популярным до сих пор.
АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Легендарной гостинице Olümpia – 43 года! Смотрите, что там было раньше и с чего всё начиналось
Здание высотой 84 метра построено к Олимпийским играм 1980 года. Архитекторами 28-этажной гостиницы стали Тойво Каллас и Рейн Керстен. По их словам, «Олимпия» должна была по высоте превышать гостиницу «Латвия» в Риге, имевшую 26 этажей. На данный момент самый высокий этаж «Олимпии», куда могут попасть гости, - 26-й. Там находятся бассейны, бани и тренажерный зал. Ресторанов и мест питания с годами в отеле стало значительно меньше, они располагаются на нижних этажах отеля.
Ребрендинг произошел в 2010 году, именно с этого момента отель называется Radisson Blu Hotel Olümpia, до переименования все знали «Олимпию» как Reval Hotel Olümpia. Всемирная сеть Radisson Hotel Group сегодня в связи с днем рождения сделала публикацию на странице в Facebook.
С праздником, Olümpia!
«Место встречи с 27 июня 1980 года!
Сегодня, спустя 43 года, Olümpia ждет всех своих бывших, нынешних и будущих друзей познакомиться с легендарным зданием: вас ждет лобби-бар, кафе, ресторан, оздоровительный центр на 26 этаже, и, конечно же, номера со всеми удобствами.
Приходите к нам в гости. Самое известное место встречи в городе изменить нельзя!» - написали на странице отеля в Facebook.
Официальное открытие гостиницы состоялось 6 апреля 1980 года, где присутствовали не только первые лица республики, но и высокие гости из Москвы, поскольку открытие гостиницы стало одним из ключевых событий во всем Советском Союзе.
Гостями гостиницы были такие знаменитости, как премьер-министр Индии Индира Ганди, музыкальные группы Boney M., Rammstein, The Prodigy, певица Алла Пугачева. В варьете гостиницы начинала свою карьеру эстонская певица Анне Вески.
Сейчас в отеле проводятся праздники - от свадеб до выпускных. Самый роскошный номер гостиницы располагается на 13 этаже - президентский люкс. В номере площадью почти 200 квадратных метров можно найти две спальни, столовую, гостиную, два балкона, баню, джакузи и три уборных. Снять такой номер может любой желающий.
История
Сейчас улица, где располагается легендарный отель, называется Лийвалайя, но мало кто знает, что раньше она называлась Kaasani (Казанская), кроме того, на месте гостиницы раньше было двухэтажное деревянное школьное здание, именно здесь училась эстонская поэтесса Марие Ундер, скончавшаяся в сентябре 1980 года в Стокгольме (Швеция). Она прожила почти 100 лет.
В 1980 году вместе с гостиницей «Олимпия» на ее первом этаже было открыто варьете. Расположенное на нескольких уровнях помещение в форме амфитеатра было оформлено в красной цветовой гамме. Посередине зала располагалась танцевальная площадка, окруженная столами. Вдоль стены тянулись шикарные глубокие диваны дугообразной формы, пишет Stena.ee.
Кафе «Олимпия» было открыто в 1980 году одновременно с гостиницей. Это было огромное помещение с модными передвижными перегородками, выполненное в коричневых тонах. Свет в кафе поступал через окна на крыше. Главной деятельностью кафе было предоставление питания туристическим группам, именно поэтому оно было обустроено портативными перегородками и сверхдлинными 10-12-местными столами. Кафе было предусмотрено для туристов, местом питания местного населения стал буфет на 14 этаже. Несмотря на жесткий порядок, столичным жителям также удавалось проникнуть в кафе и испробовать деликатесов.
В кафе и барах предлагали салаты-коктейли, неизменной популярностью пользовался салат «Столичный», украшенный вареным яйцом в форме полумесяца. Можно было заказать бутерброды разного размера - предлагали канапе или большие бутерброды с ветчиной и рыбой.
Смотрите галерею с архивными фотографиями ниже!