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Поклонник певицы Пинк бросил на сцену пакет с прахом матери

Limon.ee
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певица Pink
певица Pink Фото: James Manning

Поклонник певицы Пинк (Алиши Бет Мур) бросил к ногам певицы прах своей матери. Об этом сообщает Mirror. 

Во время выступления Пинк заметила у себя под ногами пакет с прахом. Она перестала петь и подняла его. Один из фанатов сообщил, что это прах его матери.

«Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого», – сказала артистка.

Отмечается, что Пинк выглядела растерянной. Она положила пакет на край сцены и продолжила петь. Инцидент произошел в Великобритании во время восьмого гастрольного тура звезды Summer Carnival.

Пинк начала свою карьеру в начале 2000-х. В 2000 году она выпустила свой дебютный альбом «Take Me Home». В 2004 году она впервые удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Лучшая женская рок-песня» за композицию «Trouble».

Сейчас Пинк растит двоих детей от мотогонщика Кэри Харта – 12-летнюю дочь Уиллоу и шестилетнего сына Джеймсона Муна. Звезда познакомилась с Хартом в 2001 году, а через пять лет они поженились. 

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