Поклонник певицы Пинк бросил на сцену пакет с прахом матери

Во время выступления Пинк заметила у себя под ногами пакет с прахом. Она перестала петь и подняла его. Один из фанатов сообщил, что это прах его матери.

«Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого», – сказала артистка.

Отмечается, что Пинк выглядела растерянной. Она положила пакет на край сцены и продолжила петь. Инцидент произошел в Великобритании во время восьмого гастрольного тура звезды Summer Carnival.

Пинк начала свою карьеру в начале 2000-х. В 2000 году она выпустила свой дебютный альбом «Take Me Home». В 2004 году она впервые удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Лучшая женская рок-песня» за композицию «Trouble».