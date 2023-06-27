58-летняя британская актриса Элизабет Херли 26 июня опубликовала в Instagram снимки, сделанные на ужине организации Fashion Trust Arabia, пишет Гордон.
В ее случае возраст – просто цифра: 58-летняя Элизабет Херли вышла в свет в платье со слишком глубоким декольте
Херли запечатлена в облегающем кружевном платье с бархатным лифом цвета цикламена с красной оторочкой.
«Спасибо, Fashion Trust Arabia, за прекрасный ужин вчера вечером», – написала она.
Fashion Trust Arabia (FTA) – некоммерческая организация, объединяющая модельеров и деятелей моды, цель которых – помочь талантливым дизайнерам из арабского мира создавать и продвигать свои бренды.
Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Ее голливудским дебютом стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.
В апреле 2002 года Херли впервые стала мамой. Сына Дэмиана она родила от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.