В ее случае возраст – просто цифра: 58-летняя Элизабет Херли вышла в свет в платье со слишком глубоким декольте

Херли запечатлена в облегающем кружевном платье с бархатным лифом цвета цикламена с красной оторочкой.

«Спасибо, Fashion Trust Arabia, за прекрасный ужин вчера вечером», – написала она.

Fashion Trust Arabia (FTA) – некоммерческая организация, объединяющая модельеров и деятелей моды, цель которых – помочь талантливым дизайнерам из арабского мира создавать и продвигать свои бренды.

Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Ее голливудским дебютом стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.