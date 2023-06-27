Репортер портала Elu24 встретился с мужчиной из Финляндии, на которого напали посреди белого дня на мероприятии Baltic Pride в Таллинне. Говорит он с трудом, один глаз поврежден, и он не знает, сможет ли он когда-нибудь снова улыбаться. Но он настроен оптимистично. «Если бы я сейчас решил, что больше никогда не поеду в Эстонию, я бы позволил гневу и страху победить», - говорит Патрик в интервью.