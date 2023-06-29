У всех из нас есть любимые, которые, к сожалению, покинули этот мир. И все периодически хотят навестить могилу близкого человека. Но ведь часто посещение кладбища занимает не один час, поскольку надо и навести порядок на могиле, и убрать все уже после себя, да и просто хочется посидеть и повспоминать. И вот тут встает прозаичный, но логичный вопрос: что делать, если вы захотели в туалет?
Крик души жительницы Таллинна, которая не нашла туалет на кладбище: «Я честно искала, но пришлось осквернить место скорби»
В редакцию Limon.ee обратилась читательница по имени Анна, чтобы излить свою боль: по ее словам, на кладбищах отсутствуют туалеты! Она объяснила, что недавно навещала покойных родственников на кладбище Пярнамяэ и ей очень захотелось в туалет. Но вокруг не было ни одной кабинки и ни одного указателя - в какой стороне можно было бы обнаружить уборную.
«Я честно и искренне искала хоть одну кабинку биотуалета, пыталась обнаружить стационарный, исходила все вдоль и поперек, пока природа не взяла свое. Мне пришлось осквернить место скорби насущными и прозаическими нуждами, предварительно мысленно извинившись перед всеми, кого это могло оскорбить», - пишет нам Анна.
Однако, по ее словам, виноватой она себя все же не считает. Анне кажется, что руководство кладбища могло бы установить на территории кладбищ, которых в столице несколько, а их территории весьма обширны, биотуалеты, а также указатели, которые помогли бы быстрее их обнаружить.
«И было бы здорово иметь не один туалет на всю огромную территорию!»
Анна отмечает, что на кладбище Лийва есть туалет, но он расположен возле конторы и добираться до него с другого конца кладбища затруднительно.
«В столице с туалетами вообще беда, но их отсутствие на кладбище просто вопиюще, - считает Анна, - люди часто приезжают навестить усопших, привести в порядок могилы, иногда задерживаются там дольше, чем на полчаса. И представить путь до кладбища, время, проведенное там, а потом дорогу до дома (часто на общественном транспорте) - мочевой пузырь может не выдержать!»
Руководитель отдела кладбищ парка Кадриорг Хейки Каськ подтвердил, что на кладбище Пярнамяэ есть целых шесть туалетов. Один из них находится в здании Таллиннского крематория. Работники офиса кладбища Пярнамяэ по телефону отказались от комментариев редакции, однако, мы уверены, что если человек, который пришел навестить могилу, обратиться к ним, работники придут на помощь и подскажут, в какой стороне искать уборную.
Хейки Каськ отметил, что и на кладбище Лийва есть шесть рабочих уборных.
Руководитель кладбища Лийва Эха Мяэ подтвердила, что на территории действительно есть шесть рабочих туалетов: три на стороне, где находится контора, и три на территории кладбища с другой стороны улицы Валдеку.
«На данный момент этого количества достаточно (невозможно поставить туалеты повсюду), нужно учитывать и расположение могил» - добавила она, приложив и план, на котором отмечены все уборные на территории кладбища Лийва.