Крик души жительницы Таллинна, которая не нашла туалет на кладбище: «Я честно искала, но пришлось осквернить место скорби»

В редакцию Limon.ee обратилась читательница по имени Анна, чтобы излить свою боль: по ее словам, на кладбищах отсутствуют туалеты! Она объяснила, что недавно навещала покойных родственников на кладбище Пярнамяэ и ей очень захотелось в туалет. Но вокруг не было ни одной кабинки и ни одного указателя - в какой стороне можно было бы обнаружить уборную.

«Я честно и искренне искала хоть одну кабинку биотуалета, пыталась обнаружить стационарный, исходила все вдоль и поперек, пока природа не взяла свое. Мне пришлось осквернить место скорби насущными и прозаическими нуждами, предварительно мысленно извинившись перед всеми, кого это могло оскорбить», - пишет нам Анна.

Однако, по ее словам, виноватой она себя все же не считает. Анне кажется, что руководство кладбища могло бы установить на территории кладбищ, которых в столице несколько, а их территории весьма обширны, биотуалеты, а также указатели, которые помогли бы быстрее их обнаружить.

«И было бы здорово иметь не один туалет на всю огромную территорию!»

Анна отмечает, что на кладбище Лийва есть туалет, но он расположен возле конторы и добираться до него с другого конца кладбища затруднительно.