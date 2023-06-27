Лобода едва не выколола фанатке глаз: инцидент попал на видео

Одиозная певица продолжает делать все, чтобы ее обсуждали.
Светлану Лободу активно обсуждают уже второй день. После концерта в Харькове, на который пришла 16-летняя выпускница школы с одиночным пикетом против артистки, исполнительница отправилась в Днепр.
В своем блоге она показала, как приветствовали ее слушатели. Так, Светлане аплодировала толпа, а она записывала на телефон то, как здоровается с поклонниками.
В кадр попал момент, как певица попала пальцами в лицо одной из женщин, стоявших в толпе. По выражению лица женщины было видно, что ей это совсем не понравилось.