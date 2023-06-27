Лобода едва не выколола фанатке глаз: инцидент попал на видео

Светлану Лободу активно обсуждают уже второй день. После концерта в Харькове, на который пришла 16-летняя выпускница школы с одиночным пикетом против артистки, исполнительница отправилась в Днепр.

В своем блоге она показала, как приветствовали ее слушатели. Так, Светлане аплодировала толпа, а она записывала на телефон то, как здоровается с поклонниками.