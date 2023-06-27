Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

Землю накроют мощные магнитные бури. Об этом сообщает Meteoagent.

В этом месяце будут как слабые активности, так и средние, и даже сильные. В июле ожидаются сразу 3 магнитные бури. Одна из них будет очень длинной и сильной. На человека она будет оказывать влияние больше недели.

Календарь магнитных бурь в июле 2023

Ожидается, что первая магнитная буря в июле начнется уже в первый день месяца - 1 июля. В этот день ожидается средняя магнитная буря, которая уже 2 июня превратится в слабую. 9 июля будет средняя буря.

Очень затяжная магнитная буря накроет 12 июля. Именно в этот день будет очень сильная магнитная буря - 5-бальная. 13 июля буря немного утратит свою силу и станет средней. 14-15 июля будет слабая магнитная буря.

Уже 16 июля магнитная буря вновь усилится до среднего уровня. Такая магнитная буря продлится еще до 19 июля включительно. Таким образом эта буря будет длиться целых 8 дней включительно.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.