НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ ⟩ В сентябре на фестивале Station Narva будет жарко! Выступят топовые артисты

В мае этого года нидерландская ска-рок-группа Bazzookas ошеломила публику своим выступлением на городской сцене в Творческом городке Теллискиви в рамках Tallinn Music Week. По их словам, они могут заставить танцевать «мужчину и женщину, молодого и зрелого, собаку и кошку, голландку и эстонца, таллиннца и нарвитянку». Недавно они выпустили антивоенный сингл Fight the Monster, в записи которого принял участие Руслан Трочинский, известный по Svjata Vatra.

YASMYN — RnB-певица в жилах которой течет эстонско-доминиканская кровь. Ее сценические выступления описывают, как гипнотическую смесь современного RnB, трэпа, поп-музыки и хауса. Она приедет в Нарву вместе с группой, исполнит недавно ставший вирусным на YouTube сингл Only For You, а также другой материал с альбома, который выйдет в сентябре. Певица и сонграйтер IVI из Нарвы выступит со своей группой в Vaba Lava, порадуя публику своего родного города фьюче-бурлеском и ярким шоу в стиле 80-х. Также в этот вечер выступит manna — альтернатив-R'n'B-артистка, которая обладает сладким и воздушным вокалом, парящим поверх интенсивных басовых битов, наполненных магическими звуками.