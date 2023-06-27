Тренд на слезливые документальные фильмы добрался и до российского шоу-бизнеса.
Дана Борисова раскрыла шокирующие подробности своей сексуальной жизни: «До 30 лет я сделала девять абортов»
Первой на исповедь решилась ведущая 47-летняя Дана Борисова, которая и без того всю свою карьеру шокирует аудиторию громкими откровениями. В свежем интервью звезда призналась, что в молодости вела беспорядочную половую жизнь, потому что родители не дали ей должных знаний.
«До 30 своих лет я сделала 9 абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Почему так происходило? Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали», – поделилась она в фильме-исповеди. Ведущая призналась, что ничего не знала о том, что такое женское достоинство. В юности Дане казалось, что если мужчина оказал ей внимание, то она ему автоматически должна. «Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна. У меня были и медикаментозные аборты, и прерывание беременности таблетками. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», – честно рассказала она.
Напомним, что Борисова одна воспитывает 16-летнюю дочь Полину. Много лет знаменитость конфликтует с ее отцом, своим бывшим мужем Максимом Аксеновым. Несмотря на то что Дана в суде добилась алиментов в два прожиточных минимума, то есть чуть больше 30 тысяч рублей, он продолжает высылать урезанную сумму.