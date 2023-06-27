Дана Борисова раскрыла шокирующие подробности своей сексуальной жизни: «До 30 лет я сделала девять абортов»

«До 30 своих лет я сделала 9 абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Почему так происходило? Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали», – поделилась она в фильме-исповеди. Ведущая призналась, что ничего не знала о том, что такое женское достоинство. В юности Дане казалось, что если мужчина оказал ей внимание, то она ему автоматически должна. «Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна. У меня были и медикаментозные аборты, и прерывание беременности таблетками. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», – честно рассказала она.