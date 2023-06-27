ФОТО ⟩ Клиент счел рекламу Burger King сексистской. Сеть ресторанов: это следует воспринимать буквально

«Приходите работать с самыми горячими котлетками в городе!» - гласит реклама Burger King, которая направлена на поиск работников для ресторанов быстрого питания. Но броский слоган заставил некоторых очень удивиться.

«Сексистская реклама в общественном месте», - сказал человек, приславший в редакцию Elu24 фотографию рекламного плаката Burger King в Лаагри.

Реклама Burger King. Фото: Lugeja foto

Выступая от имени Burger King, Кай-Инес Нельсон сказала, что сеть ресторанов быстрого питания проводит рекламную кампанию с ноября прошлого года и за все время ее проведения не получила ни одного отрицательного отзыва. Говоря о рекламной идее, Нельсон пояснила: «Что делает Burger King особенным по сравнению с другими сетями быстрого питания, так это его знаменитые говяжьи котлеты, которые жарятся на настоящем огне и именно поэтому они особенно горячие».

Слово в слово

Кай-Инес Нельсон не согласна с тем, что фраза, использованная в рекламной кампании, является в какой-то мере сексистской. «В случае с этим слоганом очень важно понимать, что слоган, использованный в этой рекламе, должен восприниматься буквально, то есть он относится к говяжьим котлетам в меню известной мировой сети ресторанов, и должен интерпретироваться только в сочетании с визуальными образами, иллюстрирующими рекламу, а не изолированно. Тот факт, что действительно имеются в виду только знаменитые котлеты для бургеров, жаренные на настоящем огне, подтверждается также написанием слова, использованного в рекламе», - добавила она.

Нельсон также отметила, что на сайте Burger King также размещен альтернативный рекламный слоган: «Приходи работать с самым крутым поваром в городе» или «Самой холодной Coca-Cola», зависимости от смысла. «Как и в случае с предыдущим слоганом, там есть иллюстративная фотография стакана с колой со льдом, что подтверждает, что второй слоган в той же кампании по набору персонала также следует воспринимать буквально, а не фигурально», - повторила она.