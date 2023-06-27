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Журналисты рассекретили пол будущего ребенка 36-летней Линдси Лохан

Limon.ee
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Линдси Лохан.
Линдси Лохан. Фото: Charles Sykes

Долгое время звезда «Дрянных девчонок» скрывала роман с арабским финансистом Бадером Шаммасом, за которого в итоге вышла замуж. Жизнь у всех на виду не приносит ей счастья, поняла Линдси Лохан и решила до последнего скрывать пол первенца, пишет Супер.

Несмотря на то что актриса по всем канонам шоу-бизнеса дала большое интервью о своей беременности, интрига все-таки сохранилась. Но журналисты твердо решили, что сюрпризов хватит.

Таблоид TMZ со ссылкой на инсайдера сообщил, что ожидается мальчик. И, судя по всему, на свет он появится очень скоро. Братья и сестры актрисы уже запланировали поездку в Дубай, где Линдси сейчас живет и где планирует рожать.

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