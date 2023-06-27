Следователи начали искать криминальный след в гибели батискафа «Титан»: вот что заявляют официальные лица

Специалисты пытаются выяснить, не носит ли страшная трагедия криминальный характер. В эти выходные следователи из Совета по безопасности на транспорте Канады посетили Polar Prince – головной корабль «Титана», «чтобы собрать информацию с регистратора данных рейса судна и других систем, которые содержат полезную информацию», – сказала CNN председатель TSB Кэти Фокс.

Фокс заявила, что агентство хочет «выяснить, что произошло и почему, а также понять, что необходимо изменить, чтобы снизить риск таких происшествий в будущем», говорится в отчете. Тем временем власти выясняют, требует ли это дело уголовного расследования, заявил в субботу командующий офицер Королевской канадской конной полиции Кент Осмонд.

Гибель батискафа «Титан» с группой богатейших и успешнейших людей мира на борту стала одной из самых жутких новостей прошедшей недели. Пользователи Интернета несколько дней следили за поисками и надеялись на чудо. Многие верили, что миллионеры ждут помощи под водой и считают часы до того, как закончится воздух. Однако позже выяснилось, что смерть была мгновенной: батискаф взорвался за миллисекунду, так что его пассажиры даже не успели понять, что происходит.