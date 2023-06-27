ТОП-5 быстрых казино Эстонии: почему их предпочитают и какое выбрать?

Онлайн-гемблинг в Эстонии стал легальным в 2008 году, а в 2010 был запущен первый лицензированный сайт с азартными развлечениями. С тех пор эстонские казино работают легально и всегда открыты к революционным технологиям. Например, в последние годы благодаря технологии Pay N Play появились «быстрые» интернет-казино – платформы, позволяющие играть на реальные деньги без регистрации.
Хотите узнать больше о сайтах, где можно развлечься и заработать, не создавая аккаунт? Мы собрали ТОП-5 лучших «быстрых» казино на эстонском рынке.
Как устроены «быстрые» казино?
Уже более 5 онлайн казино с эстонской регистрацией используют технологию Pay N Play. Она создана компанией Global Gaming 555 и позволяет играть на деньги в слоты, покер, рулетку и другие казино-игры без открытия учетной записи на сайте. Вам не нужно предоставлять платформе личную конфиденциальную информацию. Чтобы делать ставки, достаточно иметь банковский счет с положительным балансом. Платежи принимаются от клиентов следующих эстонских банков:
Luminor;
LHV;
SEB;
Swedbank.
Вывести выигрыш также можно напрямую на банковский счет. Транзакции упрощает платежная система Trustly. При каждом депозите она создает уникальный идентификатор, с помощью которого казино автоматически получает всю необходимую информацию об игроке непосредственно из банка.
Представляем вашему вниманию список лучших эстонских казино, составленный на основе данных портала eestikasiinod.info/ru/. Все представленные ниже интернет-казино активно используют Pay N Play.
Ninja Kasiino
Ninja Kasiino – это первое «быстрое» казино в Эстонии. Портал начал работать в 2016 году. На сайте представлены виртуальные игровые автоматы от ведущих провайдеров:
PlayNGo;
Yggdrasil;
Microgaming;
NetEnt и многие другие.
Посетителям также доступны игры с живыми дилерами и джекпот-слоты от Ezugi, Evolution Gaming. Большинство игр можно протестировать бесплатно в режиме демонстрации.
Ninja Kasiino предлагает богатую бонусную программу, которая включает денежные вознаграждения, бесплатные спины, систему лояльности. VIP-программа позволяет зарабатывать баллы за ставки и обменивать их на настоящие деньги.
Казино адаптировано под мобильные устройства. Играть со смартфонов и планшетов можно через обычный браузер.
Jalla Casino
Казино запущено в 2020 году и предлагает слоты, игры с джекпотами, настольные игры. Кроме того, посетители могут заключать спортивные пари. Заявки на снятие выигрышей обрабатываются в течение 15 минут. Клиентам Jalla Casino доступны разные бонусы:
бесплатные прокрутки – раздаются новым посетителям за депозиты и подписку на рекламную рассылку;
денежные бонусы – увеличивают сумму отдельных платежей на 50-100 и более процентов.
Игры в казино представлены только сертифицированными провайдерами – iSoftBet, ELK Studios, NetEnt и т. д. Сайт казино имеет мобильную версию и переведен на несколько языков.
Boost Kasiino
Портал с азартными развлечениями открыт в 2020 году. Владельцем Boost Kasiino является компания SafeEnt Limited, которая также управляет Ninja Casino.
Игровая коллекция интернет-казино включает более 500 слотов – классические, 3D, с фиксированными и прогрессивными джекпотами. Также можно играть в карточные игры, рулетки. Раздел с дилерами предлагает настольные игры, телевизионные шоу.
Бонусная программа казино открывается сразу после первого депозита. Новички могут увеличить платеж на 100 %. Также Boost Kasiino регулярно поощряет игроков бесплатными спинами.
Система лояльности состоит из 7 уровней. На каждом предусмотрены специальные награды. Для перехода на новый уровень необходимо собрать определенное количество Boost-баллов. Каждые 1000 баллов можно обменивать на настоящие деньги и использовать для ставок либо вывести на банковский счет.
Kiir Kasiino
Портал начал принимать пользователей в 2019 году. Коллекция игр включает свыше 300 слотов от PlaynGo, NetEnt, Pragmatic Play и других известных разработчиков. Также есть несколько разновидностей блэк-джека, рулеток, покера. Ассортимент азартных развлечений постоянно пополняется новинками.
Все игры отлично работают на компьютере и мобильных устройствах в браузере. Скачивать приложения не нужно. Все платежи в казино обрабатываются в течение 15 минут. Сайт доступен на эстонском. С любыми вопросами можно обращаться в службу поддержки: Live-чат доступен ежедневно.
Coolbet Kasiino
Игровая платформа объединяет в одном месте возможности онлайн-казино и букмекера. Она работает уже более 10 лет, считается одним из самых узнаваемых в Эстонии и Швеции.
На сайте есть игровые автоматы, настольные игры с выплатами игроку от 90%. Все слоты можно протестировать в бесплатном режиме. Любители спорта могут делать ставки на разнообразные спортивные лиги и турниры.
Технология Pay N Play сделала азартные развлечения еще доступнее. Если раньше нужно было создавать аккаунт, чтобы играть на реальные деньги, то сегодня можно пополнить счет без регистрации.