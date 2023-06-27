СЛАВНОЕ ФОТО ⟩ Эстонский телеведущий отдыхает с детьми в США

Последний раз он делился фотографией со своими детьми Мирьям (10) и Йоозепом (7) прошлым летом, когда веселый снимок был сделан также в США, но в Индианаполисе.

В ноябре 2021 года Михкель и Лийна Рауд (34) объявили, что их брак, заключенный в 2013 году, распался. «Некоторое время назад мы решили, что наши будущие отношения будут дружескими отношениями родителей», - сказал ведущий Kroonika, добавив, что не нужно искать в этом расставании драмы.