КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЯСНОВИДЯЩИМ? ⟩ На CV Keskus появилось необычное предложение о работе

Предлагается работа для экстрасенса по телефону, который может находиться на линии как можно дольше, самостоятельно входить/выходить из системы, а также работать между сменами, в удобное для себя время. Чтобы подать заявление, пожалуйста, отправьте свое резюме и не забудьте приложить сопроводительное письмо с описанием ваших навыков и опыта предсказания. Вы будете получать ежемесячную зарплату, основанную на записях звонков.

От кандидата ожидаются хорошие навыки предсказания, общения, умение слушать и работать с людьми. «Требуется отличное знание эстонского языка, русский язык будет преимуществом. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с хорошими навыками прогнозирования, общения и опытом работы», - говорится в объявлении. «Предприятие предлагает стабильную, интересную работу, уникальную возможность развиваться как экстрасенс на линии предсказаний 900 1727 и ежемесячную зарплату по результатам работы, не выходя из дома».