Стало известно сколько Юлия Высоцкая заработала на передаче «Едим дома»

По данным СМИ, телеведущая является учредителем 12 компаний, среди которых ставший мемом медиапродукт Высоцкой «Едимдома.ру», который принес ей 76 млн рублей (840 тысяч евро) выручки за прошлый год. Помимо этого, актриса заработала еще 63 млн рублей (700 тысяч евро) благодаря работе «Студии едим дома», еще 1,5 млн (16 тысяч евро) она получила от ООО «Едим дома ритейл».

Однако самым прибыльным бизнесом Высоцкой является ООО «Криэйтив брендинг эйдженси» - фирма предоставляет предпринимателям вспомогательные услуги, компания принесла телеведущей 81 млн рублей (900 тысяч евро) за 2022 год.

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.