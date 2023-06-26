За что грека приговорили к 401 году тюремного заключения?

Бывший тренер по баскетболу из Афин, осужденный за педофилию, был приговорен к 401 году тюремного заключения. Однако, отсидев 12 лет в тюрьме, он был досрочно освобожден и вновь арестован через несколько месяцев, сообщает Elu24, ссылаясь на Peristeri News.
Бывший детский тренер по баскетболу был осужден в 2013 году и приговорен к 401 году тюремного заключения. Мужчина был признан виновным в сексуальном насилии над 36 несовершеннолетними. Однако весной этого года, когда он отбыл 12 лет наказания, его решили досрочно освободить из тюрьмы. Сейчас мужчина снова взят под стражу.
59-летний Никос Сейрагакис был арестован в пригороде Афин, городе Неа-Иония в прошлый вторник после того, как прокурор Верховного суда потребовал пересмотра решения о его досрочном освобождении, которое состоялось в апреле. В ходе разбирательства было установлено, что освобождение Сейрагакиса не имело достаточных оснований.
Сейрагакиса впервые арестовали в 2011 году и лишь в 2013 - осудили за растление и жестокое обращение с детьми. Мужчина совершил преступление против 36 детей в возрасте от 12-17 лет. Все они были учениками Сейрагакиса.
В 2016 году Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, сократив срок заключения с 401 года до 220 лет. А с появлением нового Уголовного кодекса фактические годы тюремного заключения были сокращены вообще до 20 лет. После освобождения мужчина должен был соблюдать следующие условия: ему не разрешалось покидать страну или посещать Крит, где он совершил преступления. Ему не разрешалось находиться в компании несовершеннолетних без согласия их родителей. А также он должен был посещать психиатра раз в месяц.
Согласно греческому законодательству, сообщает Keep Talking Greece, максимальный срок тюремного заключения в Греции составляет 25 лет.
Грек, прокомментировавший эту историю, не понимает, зачем приговаривают к 401 году лишения свободы, если это просто невозможно. «Если выносится приговор, вы должны его исполнить, - говорит он. - Не может быть никаких "но"».