За что грека приговорили к 401 году тюремного заключения?

Бывший детский тренер по баскетболу был осужден в 2013 году и приговорен к 401 году тюремного заключения. Мужчина был признан виновным в сексуальном насилии над 36 несовершеннолетними. Однако весной этого года, когда он отбыл 12 лет наказания, его решили досрочно освободить из тюрьмы. Сейчас мужчина снова взят под стражу.

59-летний Никос Сейрагакис был арестован в пригороде Афин, городе Неа-Иония в прошлый вторник после того, как прокурор Верховного суда потребовал пересмотра решения о его досрочном освобождении, которое состоялось в апреле. В ходе разбирательства было установлено, что освобождение Сейрагакиса не имело достаточных оснований.

Сейрагакиса впервые арестовали в 2011 году и лишь в 2013 - осудили за растление и жестокое обращение с детьми. Мужчина совершил преступление против 36 детей в возрасте от 12-17 лет. Все они были учениками Сейрагакиса.

В 2016 году Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, сократив срок заключения с 401 года до 220 лет. А с появлением нового Уголовного кодекса фактические годы тюремного заключения были сокращены вообще до 20 лет. После освобождения мужчина должен был соблюдать следующие условия: ему не разрешалось покидать страну или посещать Крит, где он совершил преступления. Ему не разрешалось находиться в компании несовершеннолетних без согласия их родителей. А также он должен был посещать психиатра раз в месяц.

Согласно греческому законодательству, сообщает Keep Talking Greece, максимальный срок тюремного заключения в Греции составляет 25 лет.