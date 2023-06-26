Российская оппозиционерка Любовь Соболь поблагодарила эстонцев за дом и кров

Сегодня, 26 июня, на свой страничке в Твиттере российская оппозиционерка Любовь Соболь выставила пост благодарности Эстонии.
В своем твите Соболь упоминает Поющую революцию 1987-1991 годов, цель которой было восстановление государственного суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы. А также выражает признательность за «временный дом и кров». «Я знаю, это было тяжело. Но вы справились на 5+», - пишет российская оппозиционерка.
Свой пост Соболь заканчивает цитатой из первой книги Нового Завета: Евангелие от Матфея (10:29).
У Эстонии была «поющая революция» (just google it), а у нас будет танцующая эволюция (конкретно этот вопрос не выносится на голосование). История прошлого и будущего уже написана за нас.— Соболь Любовь (@SobolLubov) June 26, 2023
Спасибо, что дали мне и моим коллегам временный дом и кров, эстонцы. Я знаю, это было… pic.twitter.com/Z7MHdfWZOX