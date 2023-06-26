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Российская оппозиционерка Любовь Соболь поблагодарила эстонцев за дом и кров

Limon.ee
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Любовь Соболь.
Любовь Соболь. Фото: Gregory Stein/Shutterstock

Сегодня, 26 июня, на свой страничке в Твиттере российская оппозиционерка Любовь Соболь выставила пост благодарности Эстонии.

В своем твите Соболь упоминает Поющую революцию 1987-1991 годов, цель которой было восстановление государственного суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы. А также выражает признательность за «временный дом и кров». «Я знаю, это было тяжело. Но вы справились на 5+», - пишет российская оппозиционерка.

Свой пост Соболь заканчивает цитатой из первой книги Нового Завета: Евангелие от Матфея (10:29).

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