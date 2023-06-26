Российская оппозиционерка Любовь Соболь поблагодарила эстонцев за дом и кров

У Эстонии была «поющая революция» (just google it), а у нас будет танцующая эволюция (конкретно этот вопрос не выносится на голосование). История прошлого и будущего уже написана за нас.



Спасибо, что дали мне и моим коллегам временный дом и кров, эстонцы. Я знаю, это было… pic.twitter.com/Z7MHdfWZOX