Шокированная мать: незнакомая женщина забрала моего сына в свою машину

Жительница Йыгева хочет предостеречь других и делится историей о том, как 24 июня ее ребенок оказался в чужой машине. Незнакомая женщина вошла в квартиру и спросила мать ребенка, уверена ли она, что это ее сын. "Насколько нам известно, мальчик не был насильно посажен в машину", - говорит представитель полиции.
Катарийна (имя изменено) рассказала Elu24, что вечером 24 июня ее восьмилетний сын играл на улице и примерно в 17:30 зашел в комнату попросить денег. «Мы сказали, что у нас нет наличных. Тогда ребенок вернулся на улицу, а через секунду вошла эта женщина. Она тоже стала просить какие-то деньги сказав, что у нас в приюте собака, хотя у нас даже домашних животных и нет».
«Потом незнакомка спросила: "Уверена ли я, что этот ребенок мой?". Потому что она сомневается, мой ли это сын, и вызовет полицию. Я сказала ей, что наш разговор окончен, и указала на дверь. Незнакомка ушла. Примерно через пять минут после ее ухода отец позвонил ребенку и позвал домой, но сын сказал, что не придет. Тогда я позвонила ему, но трубку никто не брал. Наконец, ответила незнакомка и сказала, чтобы я перестала звонить. Эта женщина отключила телефон моего ребенка!» - вспоминает Катарийна. По ее словам, незнакомая женщина подозвала ребенка в свою красную Audi.
Катарийна сообщила о ситуации в полицию. «Я сказала, что незнакомая женщина забрала с собой моего сына. Я описала полиции, во что был одет ребенок, дала номер его телефона и описание женщины, похитевшей его», - рассказывает мать, которая вместе с несколькими людьми отправилась на поиски сына, до того как полиция связалась с отцом ребенка. Катарийна говорит, что у ее сына особые потребности: «У него интеллектуальная недоразвитость и очень плохая привычка много врать».
«Возможно, эта женщина неправильно поняла рассказ моего сына, но почему она увезла его? Почему она выключила телефон ребенка и зачем заперла двери машины?» - не может понять мать.
Незнакомка отвезла ребенка домой
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск говорит, что полиции известно об этом инциденте. «Уже в тот же день полицейский патруль отреагировал на вызов. В действиях незнакомой женщины в тот момент не было обнаружено ничего недоброжелательного», - сообщает Кейск.
«Мальчик сам завел разговор с незнакомой женщиной на детской площадке, и та отвезла его домой. Насколько нам известно, ребенок не был насильно посажен в машину, а отправился туда по собственной воле. Тем не менее, полиция сейчас выясняет все обстоятельства, чтобы получить полную картину произошедшего».