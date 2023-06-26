Шокированная мать: незнакомая женщина забрала моего сына в свою машину

Катарийна (имя изменено) рассказала Elu24, что вечером 24 июня ее восьмилетний сын играл на улице и примерно в 17:30 зашел в комнату попросить денег. «Мы сказали, что у нас нет наличных. Тогда ребенок вернулся на улицу, а через секунду вошла эта женщина. Она тоже стала просить какие-то деньги сказав, что у нас в приюте собака, хотя у нас даже домашних животных и нет».

«Потом незнакомка спросила: "Уверена ли я, что этот ребенок мой?". Потому что она сомневается, мой ли это сын, и вызовет полицию. Я сказала ей, что наш разговор окончен, и указала на дверь. Незнакомка ушла. Примерно через пять минут после ее ухода отец позвонил ребенку и позвал домой, но сын сказал, что не придет. Тогда я позвонила ему, но трубку никто не брал. Наконец, ответила незнакомка и сказала, чтобы я перестала звонить. Эта женщина отключила телефон моего ребенка!» - вспоминает Катарийна. По ее словам, незнакомая женщина подозвала ребенка в свою красную Audi.

Пост матери в социальных сетях. Фото: Ekraanitõmmis.