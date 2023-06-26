Австралийка спрятала в заднем проходе секс-игрушку с прахом умершего молодого человека

Девушка проходила досмотр и на рентгене сотрудники безопасности заметили странный предмет, который находился внутри ее тела. Ее задержали. После того как инородный предмет достали, оказалось, что это была секс-игрушка, в которой был прах недавно умершего молодого человека пассажирки.