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Австралийка спрятала в заднем проходе секс-игрушку с прахом умершего молодого человека

Limon.ee
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Сара со своим бойфрендом
Сара со своим бойфрендом Фото: скриншот

В Объединенных Арабских Эмиратах в аэропорту задержали 23-летнюю студентку из Австралии. Об этом сообщает New York Post.

Девушка проходила досмотр и на рентгене сотрудники безопасности заметили странный предмет, который находился внутри ее тела. Ее задержали. После того как инородный предмет достали, оказалось, что это была секс-игрушка, в которой был прах недавно умершего молодого человека пассажирки.

Фото: tallfatcat tiktok

«Нас разлучили, не дав никаких объяснений», – так процесс изъятия описала сама девушка.

@tallfatcat

its romantic

♬ original sound - Melle

 

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