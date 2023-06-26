Совсем недавно Диана Гурцкая похоронила своего супруга – Петра Кучеренко. Мужчина скончался, пока летел в самолете. У него остановилось сердце. Правда, семья бизнесмена не подтверждала эту информацию.
Лежит в кровати в плохом состоянии: стало известно, что происходит с Дианой Гурцкой после смерти мужа
Стоит отметить, что Диана на похоронах была не в себе, ни с кем не говорила и много плакала. Поддерживал ее в трудный момент сын.
После у Гурцкой начались проблемы со здоровьем, ведь она запустила себя. Стало известно, что родственники увезли Диану в Абхазию, чтобы она могла там дышать свежим воздухом и приходить в себя. При этом артистка в основном лежит в кровати и ни с кем не контактирует. Она игнорирует звонки даже близких. О Диане сейчас заботятся ее братья.
Гурцкая в очень плохом состоянии. Она решила пока поставить на паузу свою музыкальную карьеру. Например, Диана покинула проект «Две звезды. Отцы и дети», в котором принимала участие со своим сыном. С момента смерти супруга Диана ничего не выкладывала в социальные сети. Неизвестно, что будет происходить дальше, и продолжит ли она работать.