Не жарьте это на сковороде с антипригарным покрытием: совет от эксперта

Антипригарное покрытие имеет прямой контакт с едой и влияет на долговечность, удобство, качество посуды. Но готовить на таких сковородах можно не все. Об этом сообщили на сайте украинского кулинара Евгения Клопотенко, пишет Гордон.
«На таких сковородках не стоит жарить все», – отметил Клопотенко.
Что жарить на антипригарных сковородах:
- блины;
- оладьи;
- яйца;
- омлеты;
- морепродукты.
Что не стоит жарить на антипригарных сковородах:
- мясо;
- кислые продукты.
Поджаренное на сковороде с антипригарным покрытием мясо не получится с красивой золотистой корочкой. Его лучше готовить на чугунной, стальной или гриль-сковороде.
Кислые продукты разрушают антипригарное покрытие и могут «оголять» металл, вредный для здоровья.