ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ⟩ Рабочего в Техасе засосало в реактивный двигатель самолета

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), самолет авиакомпании Delta Air Lines прибыл в Сан-Антонио, штат Техас, вечером прошлой пятницы и подруливал к выходу на посадку. У самолета работал один двигатель, когда он неожиданно засосал в себя работника по обслуживанию.

По данным местных СМИ, погибший работник входил в состав обслуживающего персонала и работал в компании Unifi Aviation. NTSB начал расследование инцидента.

В пресс-релизе компании Unifi Aviation говорится, что это трагическое событие. Руководство Delta Air Lines заявило, что очень опечалено происшествием и полностью сотрудничает с властями.

По первоначальным данным Unifi Aviation, сообщалось, что происшествие не было связано с операционными процессами, правилами безопасности или политикой компании.