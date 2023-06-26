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ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ⟩ Рабочего в Техасе засосало в реактивный двигатель самолета

Анналийза Кёсс
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Самолет авиакомпании Delta Air Lines. Снимок иллюстративный.
Самолет авиакомпании Delta Air Lines. Снимок иллюстративный. Фото: Getty Images via AFP / Scanpix

В результате трагического происшествия в американском штате Техас погиб работник по обслуживанию аэропорта, сообщает Elu24, ссылаясь на hs.fi.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), самолет авиакомпании Delta Air Lines прибыл в Сан-Антонио, штат Техас, вечером прошлой пятницы и подруливал к выходу на посадку. У самолета работал один двигатель, когда он неожиданно засосал в себя работника по обслуживанию.

По данным местных СМИ, погибший работник входил в состав обслуживающего персонала и работал в компании Unifi Aviation. NTSB начал расследование инцидента.

В пресс-релизе компании Unifi Aviation говорится, что это трагическое событие. Руководство Delta Air Lines заявило, что очень опечалено происшествием и полностью сотрудничает с властями.

По первоначальным данным Unifi Aviation, сообщалось, что происшествие не было связано с операционными процессами, правилами безопасности или политикой компании.

В прошлую среду компания Piedmont Airlines была оштрафована более чем на 15 000 долларов США за аналогичный несчастный случай в прошлом году.

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