ФОТО ⟩ Голливудская актриса отпраздновала Иванов день в Испании с паэльей и текилой

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 25 июня в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена за столом, пишет Гордон.
Хайек снялась, держа в руке вилку с паэльей. На столе перед актрисой – рюмка текилы и стакан с водой.
«Да здравствует Испания!» – написала она.
Хайек сопроводила пост хештегом «Сан-Хуан». Это праздник, который отмечают в Испании в ночь с 23-го на 24 июня. Он символизирует наступление лета и победу света над тьмой, так как ночь Святого Хуана – самая короткая в году.
Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – «Фрида», «От заката до рассвета», «Бандитки». В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: «Супер Майк: Последний танец».