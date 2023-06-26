ФОТО ⟩ Голливудская актриса отпраздновала Иванов день в Испании с паэльей и текилой

Хайек снялась, держа в руке вилку с паэльей. На столе перед актрисой – рюмка текилы и стакан с водой.

«Да здравствует Испания!» – написала она.

Хайек сопроводила пост хештегом «Сан-Хуан». Это праздник, который отмечают в Испании в ночь с 23-го на 24 июня. Он символизирует наступление лета и победу света над тьмой, так как ночь Святого Хуана – самая короткая в году.

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.