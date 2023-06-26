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ФОТО ⟩ Голливудская актриса отпраздновала Иванов день в Испании с паэльей и текилой

Limon.ee
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Празднование "Сан-Хуана" в Барселоне, Испания. 23 июня 2023 года.
Празднование "Сан-Хуана" в Барселоне, Испания. 23 июня 2023 года. Фото: Kike RincÃ³N

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 25 июня в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена за столом, пишет Гордон.

Хайек снялась, держа в руке вилку с паэльей. На столе перед актрисой – рюмка текилы и стакан с водой.

«Да здравствует Испания!» – написала она.

Хайек сопроводила пост хештегом «Сан-Хуан». Это праздник, который отмечают в Испании в ночь с 23-го на 24 июня. Он символизирует наступление лета и победу света над тьмой, так как ночь Святого Хуана – самая короткая в году.

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – «Фрида», «От заката до рассвета», «Бандитки». В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: «Супер Майк: Последний танец».

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