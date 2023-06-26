Актер Джулиан Сэндс найден мертвым в горах. Его искали почти полгода

Члены семьи сообщили об исчезновении 65-летнего актера 13 января, после того как он не вернулся домой из похода в горы Сан-Габриэль. Плохая погода помешала немедленным поискам спасательных служб.

С января департамент шерифа Калифорнии провел восемь крупномасштабных поисковых операций с использованием дронов и вертолетов. Эти операции не увенчались успехом.

Воскресным утром альпинисты в горах Сан-Габриэль сообщили в департамент шерифа, что наткнулись на человеческие останки. Ответственные органы объявили, что на опознание тела уйдет около недели.

Коронер подтвердил, что это Джулиан Сэндс. Причина его смерти устанавливается, пишет «Медуза».