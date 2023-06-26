После продолжительных выходных, связанных с праздником Ивановой ночи, полицейские рейды не заканчиваются, и сотрудники полиции продолжают патрулировать город и устраивать водителям внезапные проверки на дорогах.
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ ⟩ «Друг приехал, вот и покутили. Это у меня уже третий раз за всю жизнь»: в Таллинне прошел алкорейд
Журналист портала Limon.ee Виктория Соломончук решила принять участие в одном из полицейских рейдов, чтобы узнать статистику нарушений прошедших выходных, а также посмотреть, как проходит проверка водителей и сколько нарушителей будет обнаружено в ходе мероприятия, направленного на повышение уровня безопасности дорожного движения.
В ближайшие дни полиция будет по-прежнему в большом количестве находиться на дорогах и улицах, чтобы проверять водителей на скорость и трезвость.
«Если мы получаем какой-либо алкогольный показатель, тогда мы идем к машине, где у нас более серьезной алкометр, и тогда водитель дует еще раз. Если и там что-то обнаруживается, то тогда проводим в машине процессуальные действия и отстраняем водителя от управления автомобилем. Процессуальные действия занимают в среднем 30 минут», - рассказал журналисту во время рейда патрульный полицейский Эрик Гендриксон.
На вопрос журналиста: как долго патрульные находятся на точке рейда, полицейский не ответил, сказав, что все зависит от ситуации и решают этот вопрос непосредственно на месте.
Журналисту также удалось пообщаться и с Андреем, мужчиной, алкостер которого показал положительный результат. Андрей поделился своей историей, и даже признался, что заранее смотрел, есть ли на дороге полиция, однако это ему не помогло.
«Я все праздники работал. На днях друг с Германии приехал и сегодня должен был уезжать, вот и покутили с ним, а всю Иванову ночь работал. Это у меня уже третий раз за всю жизнь», - признался Андрей в беседе с журналистом.
Смотрите репортаж с места рейда.
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Статистика за праздничные дни
По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии 23 и 24 июня в полицию поступило больше вызовов, чем обычно, но инцидентов нарушения общественного порядка с серьезными последствиями не было. Всего в эти дни полицейские отреагировали примерно на 2020 вызовов на службу, и в большинстве случаев инциденты были связаны с ситуациями, возникшими из-за чрезмерного употребления алкоголя. В период праздников было зарегистрировано 136 случаев домашнего насилия.
«Например, в одном случае полицию вызвали в волость Тапа Ляэне-Вируского уезда, где между двумя партнерами возникла ссора из-за ухода с вечеринки, и мужчина несколько раз ударил свою жену. Мужчина был задержан, а его вечеринка закончилась в участке», - сказал Таго Трей, руководитель оперативного отдела PPA.
Во время праздничных дней полиция проверила на трезвость более 23 000 водителей, 103 из которых были в нетрезвом состоянии. Полиция также поймала 100 нарушителей скоростного режима.
«Были также люди, которые в состоянии алкогольного опьянения сели за руль скутера и не справились с управлением, что повлекло за собой травмы. Сегодня ночью 43-летний пьяный мужчина катался на скутере в таллиннском Ласнамяэ, потерял равновесие и при падении сломал запястье. Мужчина был доставлен в больницу для оказания помощи. Вчера в волости Раэ на личном скутере упала и получила травму 50-летняя женщина. Перед поездкой она также употребляла алкоголь», - сказал Трей.