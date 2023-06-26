РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ ⟩ «Друг приехал, вот и покутили. Это у меня уже третий раз за всю жизнь»: в Таллинне прошел алкорейд

Журналист портала Limon.ee Виктория Соломончук решила принять участие в одном из полицейских рейдов, чтобы узнать статистику нарушений прошедших выходных, а также посмотреть, как проходит проверка водителей и сколько нарушителей будет обнаружено в ходе мероприятия, направленного на повышение уровня безопасности дорожного движения.

В ближайшие дни полиция будет по-прежнему в большом количестве находиться на дорогах и улицах, чтобы проверять водителей на скорость и трезвость.

«Если мы получаем какой-либо алкогольный показатель, тогда мы идем к машине, где у нас более серьезной алкометр, и тогда водитель дует еще раз. Если и там что-то обнаруживается, то тогда проводим в машине процессуальные действия и отстраняем водителя от управления автомобилем. Процессуальные действия занимают в среднем 30 минут», - рассказал журналисту во время рейда патрульный полицейский Эрик Гендриксон.

На вопрос журналиста: как долго патрульные находятся на точке рейда, полицейский не ответил, сказав, что все зависит от ситуации и решают этот вопрос непосредственно на месте.

Журналисту также удалось пообщаться и с Андреем, мужчиной, алкостер которого показал положительный результат. Андрей поделился своей историей, и даже признался, что заранее смотрел, есть ли на дороге полиция, однако это ему не помогло.