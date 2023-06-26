«Мразота, годами бравшая рубли»: в Харькове неоднозначно отреагировали на концерт Лободы

Loboda, увидев плакат, публично заявила, что Вдовенко делает это за деньги, пишет Gordonua.com.

«Моя хорошая, ну кто тебя прислал, кто тебе дал деньги, ну кто?» – подойдя вплотную, обратилась к девочке артистка в микрофон.

Позже она погладила девочку по волосам. Во время их диалога присутствующие аплодировали певице на ее реплики. Активистка не отреагировала на слова Loboda и оставалась стоять там до конца выступления. Поведение артистки вызвало возмущение у украинцев.

После скандала Loboda заявила, что ситуацию с плакатом «Харьков без Лободы» пытаются сделать манипуляцией.

Комментарий Вдовенко

По словам Вдовенко, это ее первый публичный протест, а о выступлении артистки она узнала менее чем за час до начала.

«У меня есть позиция относительно Loboda, я ее не уважаю, и я подумала, что я должна это сделать», – сказала она.

Вдовенко отметила, что, когда она шла к входу в зоопарк, где был запланирован концерт, харьковчане ее поддерживали, но уже на месте люди, которые собрались послушать певицу, спрашивали, зачем она пришла.

«Я отвечала, что Loboda с 2014 года давала концерты в России, и это хороший повод не пускать ее в Харьков», – отметила Вдовенко.

Она рассказала, что один из охранников пригрозил порвать плакат, если она не спустится с бордюра фонтана. Вдовенко подчеркнула, что ее перестали угрожать только после того, как сама артистка взобралась на бордюр.

Комментируя поведение певицы, которая публично ее оскорбила и гладила при этом по волосам, Вдовенко призналась, что от этого ей было «неприятно и противно».