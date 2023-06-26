СМОТРИ ⟩ Эстонская спортсменка Ксения Балта поделилась видеороликом с чудесными моментами с маленькой дочерью

28 февраля прошлого года у спортсменки Ксении Балты и ее мужа Андрея Назарова родилась дочь. «Наша маленькая Кира!!!» - написала Балта в Instagram.

Теперь спортсменка делится душещипательным роликом в социальных сетях. «Я уже больше года мама. Я ощутила так много любви, радости и смеха, что является прекрасной частью материнства», - описывает Балта под видеороликом, опубликованном в Instagram.

В посте спортсменка, которая восстанавливается после серьезной травмы, говорит, что самое тяжелое - это невозможность проводить так много времени со своей маленькой дочкой. «Самое трудное в реабилитации - не упражнения, которые мне приходится делать, а то, что я не могу самостоятельно заботиться о своей маленькой девочке, как я себе это представляла», - признается она.

В опубликованном видеоклипе Балта выразила благодарность своим самым большим помощникам: мужу, родителям и друзьям.

Некоторое время назад Ксения Балта была на шоу Kümme kaadrit («Десять кадров» - прим.ред.), где также рассказывала о жизни с маленькой дочерью. «Я не знала, как это будет, но я совершенно счастлива. Она так быстро растет, что я уже не успеваю за ней», - сказала Балта.