Исчезновение батискафа «Титан»: в «Симпсонах» предсказали даже это

В мультфильме «Симпсоны» нашли эпизод, который мог предсказывать исчезновение батискафа «Титан». Похожие события были показаны в одной из серий еще в 2006 году.

Поклонники сериала нашли «пророчество» и снова утверждают, что «Симпсоны» будто бы предсказывали будущее. Речь идет о 10 эпизоде 17 сезона - о серии под названием «Отцовство Гомера», сообщает Daily Mail.

Так, Гомер Симпсон встретился со своим отцом, вместе они отправились на дно океана, чтобы искать сокровища. Персонажи видят обломки корабля, который очень похож на «Титаник». Затем они все-таки находят сокровища и пытаются их забрать.

Однако отец Гомера пропадает, когда на своей подлодке плывет вслед за огромной рыбой. Сам же Симпсон едва не погиб. В его подлодке внезапно заканчивается кислород, а затем он теряет сознание. В конце серии Гомер очнулся уже на суше, после комы.