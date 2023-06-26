Иосиф Пригожин принял радикальное решение после ажиотажа вокруг его фамилии

Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин впервые отреагировал на ажиотаж вокруг его фамилии, который поднялся после попытки переворота со стороны его однофамильца, лидера группировки «Вагнер» Евгения Пригожина.

Так, многие россияне подумали, что речь идет об Иосифе Пригожине, и обрушились на его страницу с различными комментариями. Многие российские блогеры, паблики и СМИ начали распространять это как шутку, которую поняли не все.

«Ну и день вчера выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены», - высказался в своем блоге Иосиф Пригожин 25 июня.