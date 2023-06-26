В последнее время что-то неладное происходит в отношениях Анастасии Волочковой и ее дочери Ариадны: в мае балерина изливала в соцсетях душу, что наследница не желает видеть мать на Последнем звонке. Сегодня же Super стало известно, что и на выпускном вечере Волочковой-младшей бывшей звезде Большого театра места нет.
ДОВЕЛИ ДО ИСТЕРИКИ ⟩ Волочкову не пускают на выпускной дочери – дирекция лицея заставила Анастасию рыдать
В распоряжении нашего издания оказалась запись телефонного разговора Анастасии с Ольгой Юрьевной Джамамедовой, заместителем директора лицея при Высшей школе экономики, который в этом году оканчивает Ариадна. Опубликовать полную версию 15-минутной перепалки мы не можем (не позволяет закон), но рассказываем детали конфликта и прилагаем фрагменты с речью Анастасии.
Тема горячего спора – выпускной Ариадны, который пройдет в Crocus City Hall. Как нам сообщили представители Волочковой, каждому ученику выделяют три билета на мероприятие: один – ребенку, два – родителям. Как именно будут распределены пригласительные, решают непосредственно виновники торжества – выпускники.
Из разговора Анастасии с дирекцией лицея становится понятно, что Ариадна распределила свои билеты между отцом Игорем Вдовиным и его новой супругой, с которыми сейчас проживает. Для Волочковой билета не хватило, но звезда балета не готова мириться с таким положением дел. Она прямо заявила руководству учебного заведения: выпускному дочери без нее не бывать.
«Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, [как должны быть распределены билеты]: я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина – бабушка. Три билета! Вы не можете нас вместе посадить? Вы создали коалицию и говорите мне, что я не могу попасть на выпускной дочери, мне нужно купить билет и мне может не найтись места! Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!» – ругается по телефону с администрацией школы Анастасия Волочкова
Тут стоит отметить, что в последние месяцы отношения Волочковой с единственной дочерью обострились. Как Super поведали представители балерины, к этому приложил руку отец Ариадны. Мужчина всячески ограничивает Волочкову в общении с дочкой.
Так что неудивительно, что Анастасию сильно возмутил тот факт, что билеты на выпускной Ариадны достаются отцу девочки и его новой супруге. В разговоре с заместителем директора Волочкова заявила, что она имеет полное право занять почетное место на празднике. Представитель школы в попытках успокоить балерину заявила, что та может написать заявление на получение дополнительного билета. Рассматривать его должна будет комиссия, которая в первую очередь будет отдавать предпочтение многодетным семьям.
«Вы же мне сказали, что будет семья Вдовина. Да вы знаете, я на ступеньках могу посидеть! Если вы мне предлагаете постоять в очереди, я это сделаю. Я скромный человек. Но вы просто вдумайтесь! Вы не можете дать мне один билет. Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Если у вас там [правила], что кто платит деньги, тот и музыку заказывает, извините, пожалуйста, вы забываете, что я — Анастасия Волочкова и Ариадна носит мою фамилию! Я почему-то угроза для всех: своей красотой, силой духа, внешностью, узнаваемостью. Я вас просто заранее прошу, распределите эти три билета так: Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин и бабушка. Какое дополнительное для меня место? Платит папа, но это же подразумевает, что папа и мама едины. Или у вас как?»
В ответ от дирекции лицея Анастасия услышала, что если ее бывший супруг поучаствовал в организации праздника, то это не гарантирует ее присутствия: «Семьи разные, у нас есть и неполные семьи, с разными фамилиями».
Тогда у Анастасии зародилась мысль о том, что отсутствие для нее билета на выпускной единственной дочери – проделки ее бывшего супруга. «Пахан там запретил?» – поинтересовалась Анастасия у руководства лицея.
Финальным аргументом Анастасии в битве с заместителем директора стала угроза балерины опозорить лицей и придать ситуацию огласке. Волочкова заявила, что при любых обстоятельствах попадет на праздник любимой дочки, а в лицей при Высшей школе экономики родители в скором времени перестанут приводить своих детей.
«Очень многие задумаются, отдавать ли в ваш лицей своих детей. Вы попытались меня унизить, но унизили вы себя. Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. В Крокусе я буду однозначно. Вы думаете, я туда не попаду? Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору. Деньги имеют свойство заканчиваться. А вот совесть не купить. Я чувствую, что бог вас этой совести лишил»
В конце разговора с дирекцией лицея Анастасия еще раз уточнила, найдется ли ей место рядом со всеми родственниками Ариадны. На что получила ответ: «Мы постараемся. Если позволит рассадка». Тогда балерина дала волю чувствам и не смогла сдержать слез.
Чувства звезды понятны и искренне надеемся, что ситуация разрешится мирно. Ну а если билет для балерины все же не будет найден, то, мы более чем уверены, этот выпускной всему лицею запомнится надолго! Запасаемся попкорном и ждем.
Напомним, дочь Анастасии Волочковой вот уже несколько лет живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, его женой Еленой Николаевой и их общими детьми.