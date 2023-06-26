ДОВЕЛИ ДО ИСТЕРИКИ ⟩ Волочкову не пускают на выпускной дочери – дирекция лицея заставила Анастасию рыдать

«Вы же мне сказали, что будет семья Вдовина. Да вы знаете, я на ступеньках могу посидеть! Если вы мне предлагаете постоять в очереди, я это сделаю. Я скромный человек. Но вы просто вдумайтесь! Вы не можете дать мне один билет. Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Если у вас там [правила], что кто платит деньги, тот и музыку заказывает, извините, пожалуйста, вы забываете, что я — Анастасия Волочкова и Ариадна носит мою фамилию! Я почему-то угроза для всех: своей красотой, силой духа, внешностью, узнаваемостью. Я вас просто заранее прошу, распределите эти три билета так: Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин и бабушка. Какое дополнительное для меня место? Платит папа, но это же подразумевает, что папа и мама едины. Или у вас как?»