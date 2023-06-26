Пн, 26.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Гречневая каша. Фото иллюстративное.
Гречневая каша. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 26 июня. Все приметы и строгие запреты, которые никогда не нарушали.

Что можно делать 26 июня

  • 26 июня женщины обязательно готовить гречневую кашу. Ее стоит попробовать всем жителям дома. Верили, что прибудет здоровье, а дом будет наполнен позитивом.
  • Обязательно 26 июня нужно хорошо отдохнуть и расслабиться.

Что нельзя делать 26 июня

  • Нельзя 26 июня рассказывать о своей радости и благосостоянии окружающим.
  • Нельзя 26 июня жаловаться и рассказывать о своих проблемах.
  • Нельзя 26 июня жениться. Верили, что отношения не заладятся.

Приметы 26 июня

  • Если утром в воздухе пахнет травой и цветами, то ждать дождя.
  • Если в ночь на Акулину Гречишницу на небе было много звезд, летом можно было рассчитывать на хороший сбор грибов.
  • Если день был особенно жарким или холодным, то наши предки знали: зима будет суровой.
  • Если нет пауков, то резко изменится погода.
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх